Lupo ferito alla zampa Salvato dai carabinieri

Un esemplare adulto di lupo maschio è stato soccorso e recuperato dai carabinieri di Carmignano nelle immediate vicinanze del torrente Ombrone, nalla frazione di Seano. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino che aveva visto l’animale ferito e in cattivo stato di salute.

L’esemplare era visibilmente sofferente e con una ferita alla zampa anteriore, causata presumibilmente da una trappola del tipo a tagliola. Il lupo si era portato sulla riva del torrente per abbeverarsi quando è stato visto dai carabinieri che hanno allertato immediatamente l’unità funzionale veterinaria regionale della Asl di Firenze, continuando a tenere sotto osservazione l’animale a distanza per non impaurirlo evitando così che si allontanasse. Il lupo, dopo essersi abbeverato, si è riparato dal caldo e dalla vista nei cespugli sulla riva del torrente. Una volta giunto il personale veterinario è stato quindi recuperato e preso in custodia per le successive cure. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli avvistamenti di lupi anche vicino ai centri abitati, ma non si tratta di una novità. La presenza di gruppi di lupi è documentata da tempo: dagli anni ’70, quando la specie divenne protetta, è sempre stata in costante crescita. Il sistema di monitoraggio del Monteferrato – gestito dalla Fondazione Parsec in convenzione con Natural Oasis – fin dall’avvio, quattro anni fa, ha registrato costantemente il passaggio di questi animali. L’animale salvato a Carmignano è un esemplare adulto che è rimasto ferito ad una zampa e che per questo non è potuto tornare nei boschi. Ora sarà curato e potrà tornare nel suo ambiente naturale.