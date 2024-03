L’unione fa la forza. Ora la coop Sarah si allarga a Vernio: "Tuteliamo il sistema"

Sarah cooperativa sociale amplia il servizio per gli anziani e si potenzia con l’acquisizione di due case di accoglienza anziani Misericordia, quelle di San Quirico e Sasseta, a Vernio. Una strategia di rafforzamento della rete significativa in un periodo in cui anche il territorio pratese si sta attrezzando per reggere all’urto dello sbarco di altre realtà straniere di assistenza, quale per esempio quella che sorgerà in zona Gonfienti con 120 posti.

"Dal primo marzo abbiamo preso possesso delle case di accoglienza di Vernio – spiega Vladimiro D’Agostino, presidente di Sarah cooperativa sociale – L’incorporazione è avvenuta dopo un lungo periodo di trattative con il Comitato della Misericordia di Vernio preposto alla gestione delle case di accoglienza". Le trattative e l’assemblea con i lavoratori hanno portato a disegnare il nuovo assetto del servizio, a partire dal personale.

"Abbiamo confermato tutti i lavoratori delle case accoglienza, circa 25 in tutto, che insieme alla direttrice Barbara Burberi diventano nostri operatori e dipendenti – spiega D’Agostino – Per noi questa incorporazione rappresenta un avanzamento nel percorso di aggregazione delle rsa". Ricordiamo che la Sarah cooperativa sociale opera dal 2003 attraverso la gestione di servizi socio-sanitari e servizi educativi nell’area della provincia di Prato, Pistoia e Firenze.

Con quest’ultima operazione di ampliamento, tra strutture a gestione diretta ed indiretta, ad oggi Sarah cooperativa sociale ne conta 8 per un totale di 400 anziani e oltre 300 lavoratori.

"Non abbiamo soltanto strutture per anziani – specifica D’Agostino – ma offriamo altri servizi sul territorio di nostra competenza, dagli asili a servizi per la salute mentale a Pistoia". Nelle due case accoglienza anziani di Vernio si trovano servizi alla persona, come terapia riabilitativa e fisioterapia oltre a servizi di svago, come attività artistiche e ludico-ricreative.

Le due strutture si trovano nel territorio di Vernio, dove il clima collinare rende le residenze per anziani gradevoli durante l’estate: entrambe sono dotate di giardini a disposizione degli ospiti, di ampi terrazzi, e quella di San Quirico ha anche di un appezzamento di terreno adibito ad orto e frutteto, dove si svolge l’attività di orticultura.

Al momento la direzione della Sarah cooperativa sta lavorando per monitorare il servizio per il quale viene applicata una retta più bassa rispetto a quelle dell’area pratese, oltre 110 euro a persona al giorno.

Anche le attrezzature, mobili ed immobili, sono rientrati nell’intero pacchetto di inglobamento delle case accoglienza di Vernio da parte della cooperativa sociale.

Sara Bessi