Lungo il torrente Bagnolo in tour A stupire tutti saranno le cascate

C’è un nuovo modo per scoprire il territorio a Montemurlo: è un "sentiero blu" che costeggia il torrente Bagnolo e arriva al bacino idrico di Montachiello. Un percorso sulle vie dell’acqua che unisce natura, storia e riflessione sull’importanza di una corretta gestione ambientale.

Sarà inaugurato ufficialmente sabato alle 10 in piazza Bini il "Cammino dell’acqua" lungo il torrente Bagnolo. Un percorso trekking ad anello di 7,1 km, adatto a tutti, che consentirà ai camminatori di scoprire il paesaggio fluviale lungo il torrente Bagnolo. Al taglio del nastro e alla scopertura del primo pannello informativo, che introduce alla visita, interverranno il sindaco Simone Calamai, l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli, un rappresentante di Publiacqua e del Cgfs. Al termine dell’inaugurazione si potrà percorrere in autonomia il sentiero, segnalato da 30 cartelli direzionali e quattro pannelli informativi, che raccontano il ciclo di potabilizzazione dell’acqua in un’ottica di valorizzazione della risorsa idrica e del consumo dell’acqua del rubinetto.

Il percorso lungo il Bagnolo presenta un dislivello di 275 metri e ha una durata di percorrenza prevista di 2,5 ore. I lavori di pulizia del sentiero e d’installazione dei pannelli sono stati curati da la Banda dei malandrini, Ikp Prato e Cgfs.

"Il Cammino dell’acqua ha una duplice finalità – spiega l’assessore all’ambiente di Montemurlo, Alberto Vignoli – da un lato presentiamo un percorso trekking facile e adatto a tutti. Allo stesso tempo proponiamo un’esperienza didattica sull’ importanza della tutela e della manutenzione degli invasi, dei torrenti e dell’ambiente collinare".

Il cammino lungo il Bagnolo ha un costo complessivo di 7mila euro ed è cofinanziato al 50% dal Comune e da Publiacqua.

I primi a percorrerlo saranno gli studenti delle scuole montemurlesi. Venerdì mattina, una classe della scuola dell’infanzia, una della primaria e una delle medie del comprensivo Hack inaugureranno il sentiero fluviale.

Rientrano tra gli eventi di promozione del "Cammino dell’acqua", la corsa non-competitiva e la camminata ludico-motoria "A spasso per i borghi", promosse dalla Banda dei Malandrini venerdì con ritrovo alle 18.30 da piazza della Libertà. Un cammino suggestivo tra antichi borghi, torrenti, cascate e ville storiche, al quale possono partecipare tutti sui tre percorsi di 3, 5 o 10 km. Per partecipare alla manifestazione è prevista una quota simbolica di partecipazione di 1 euro. Tutto il ricavato sarà donato al progetto Vela del Comune di Montemurlo per il sostegno alle famiglie indigenti.