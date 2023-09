Lunedì di passione a Prato: Caos traffico, viale Galilei chiuso per il mercato

E’ stato un lunedì di passione sul fronte della viabilità quello di ieri, quando molti pratesi e non sono stati presi alla sprovvista dalla chiusura al traffico di una porzione di viale Galilei. Quella zona, infatti, ha ospitato in via eccezionale alcuni dei banchi del mercato settimanale del lunedì, provocando rallentamenti della viabilità e lunghe code con automobilisti bloccati nel traffico, senza possibilità di strade alternative. Un trasferimento soltanto momentaneo perché la maggior parte della piazza che normalmente ospita il commercio ambulante è attualmente occupata dall’arena destinata ad accogliere il torneo della Palla Grossa.

Purtroppo molti automobilisti si sono accorti della chiusura soltanto a ridosso dell’interruzione di viale Galilei. Per di più sono in corso anche alcuni lavori di asfaltatura e manutenzione di alcune strade circostanti, come per esempio di via Gherardi. Infatti chi ha provato a bypassare il nodo di viale Galilei, tentando di allontanarsi dall’arteria stradale cittadina, si è trovato in un imbuto. Via Goldoni, per esempio, non aveva accesso a via Gherardi proprio per l’intervento di asfaltatura (la strada rimane chiusa fino alla fine dei lavori, secondo come recita il cartello del cantiere in corso).

Lunghe file anche per coloro che erano in arrivo dalla declassata: le macchine erano incolonnate già all’altezza del parcheggio Ebensee, in via Cavour fino a piazza Ciardi ed oltre.