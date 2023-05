L’ultima beffa del Cup Radiografie ai piedi? Sì, ma in giorni diversi Odissea per gli esami

Può succedere che un bambino abbia bisogno delle radiografie dei due arti inferiori, esame indispensabile per permettergli di indossare con tranquillità i plantari che sono stati messi a punto per lui dal professionista a cui la famiglia si è rivolta. Ma può succedere, come è avvenuto al Cup dell’Asl Toscana Centro a Prato, che la madre si veda dare due appuntamenti in due giorni differenti per fare prima l’esame ad un arto e il giorno successivo all’altro.

E’ la storia che la signora Carmela ha voluto condividere con il giornale, dopo aver letto su "La Nazione" dell’odissea dei coniugi ottantenni per un intervento di cataratta e per una radiografia ad un piede. "Mi sono rivolta al Cup del centro socio sanitario Giovannini - racconta - Era dicembre scorso. Il primo appuntamento disponibile per le radiografie a ginocchia e piedi era per il mese di luglio 2023. Ho accettato, sebbene non facendo i raggi, mio figlio che ha 10 anni non possa indossare i plantari. La sorpresa che mi ha lasciato di stucco è che gli appuntamenti sono due: uno il 18 luglio per il ginocchio sinistro ed il secondo il 19 luglio per il ginocchio destro. Entrambi gli esami sono stati fissati a villa Fiorita. Ho provato a chiedere all’operatore dello sportello se era possibile eseguire le due radiografie agli arti nello stesso giorno, ma nonostante le ricerche mi è stato detto che era praticamente impossibile".

La signora Carmela non si è data per vinta. "Ho provato a cercare appuntamenti navigando sul portale dell’Asl, ma non sono riuscita a individuare nessuna data e nessuna possibilità per un esame come quello necessario per mio figlio".

Dunque, scoraggiata, la signora Carmela si è rivolta ad un istituto di esami medici privato per chiedere informazioni sui tempi e sui costi per quel tipo di esame diagnostico.

"Il costo della prestazione in una struttura privata, che si può avere da un giorno all’altro e soprattutto nel medesimo giorno, è di 130 euro... Una cifra assai superiore rispetto a quella prevista dalla sanità pubblica. Basti pensare che con appena 35 euro me la sarei cavata. Come contribuente pago le tasse e lo faccio volentieri perché così penso di avere dei servizi in cambio - conclude Carmela- Trovarsi di fronte a certi disservizi è davvero inaccettabile per una città come Prato.

Farò altri tentativi per verificare se alla fine riuscirò ad eseguire comunque le radiografie con il servizio sanitario pubblico, anche a costo di cercare un appuntamento altrove".

Sara Bessi