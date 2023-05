L’ufficio scolastico cambia casa E punta sul digitale: pratiche on line

L’ufficio scolastico provinciale cambia sede e pelle. Il raccordo tra il mondo della scuola e i docenti sceglie una nuova veste non solo fisica con il trasferimento in via Valentini, ma anche di sostanza. Addio alle lunghe code e alle attese infinite, per lasciare spazio a mail, comunicazioni digitali e pratiche on line. Una rivoluzione annunciata dal Nicola Neri Serneri in partenza quanto prima.

"È forse una delle poche eredità positive che ci ha lasciato il Covid", spiega. "L’idea è quella di andare a cambiare il sistema finora in uso per fare spazio al digitale. Vogliamo creare un servizio migliore dando la possibilità ai docenti e a quanti avranno necessità di poterci scrivere tramite mail e svolgere pratiche in modo on line. Se sarà necessario un incontro di persona solo a quel punto gli interessati saranno convocati dagli uffici. Vogliamo rendere tutto più veloce e semplice anche per agevolare le persone che così non saranno più costrette a spostarsi per venire in ufficio". Una sede destinata a diventare sempre più smart e orientata quindi a potenziate le comunicazioni in digitale. Intanto ieri mattina il presidente della Provincia Simone Calamai, insieme al dirigente scolastico dell’Ufficio territoriale Neri Serneri, al personale dell’area tecnica della Provincia di Prato ed ai dirigenti scolastici degli Istituti superiori, ha inaugurato la nuova sede di via Valentini al civico 7, all’interno dell’immobile ’Prato City’.

Si tratta di un edificio di 600 metri quadrati, che accoglie al suo interno un ampio spazio dedicato all’archivio scolastico, per un contratto di affitto della durata di 6 anni, con decorrenza dal primo aprile 2023 e con un canone di locazione per l’importo di 61.200 euro annui.

L’ufficio, articolato su due piani, vede al piano terra lo spazio adibito all’incontro con l’utenza mentre al primo piano sono stati collocati gli uffici operativi, per un totale di 20 postazioni.

ll trasferimento degli uffici si è reso necessario in quanto la vecchia sede – occupata dal 2011 – situata all’interno del fabbricato in viale Borgo Valsugana di fianco al liceo scientifico Copernico, è un’area destinata alla demolizione, in vista della costruzione di quella che sarà la nuova succursale dell’istituto finanziato grazie ai fondi Pnrr e ij partenza il primo giugno.

"Siamo molto soddisfatti di aver dato una risposta concreta all’Ufficio scolastico provinciale, che finalmente potrà godere di una sede adeguata, dotata di uffici di ottima fattura e caratterizzati da una posizione centrale, in prossimità dei principali uffici pubblici, e dunque di grande rilievo per l’utenza, che porteranno ad un rilevante miglioramento dei servizi", commenta il presidente Calamai. "Sappiamo quanto sia importante l’attività legata al diritto allo studio, da qui dunque passa anche la qualità della didattica e di tutte le attività formative. Siamo felici che con questa inaugurazione si possa dare un luogo di lavoro a tutte le persone che si occupano delle scuole del nostro territorio, che è parte di un grande progetto che la Provincia sta portando avanti, teso al rinnovo e al miglioramento di tutti gli istituti scolastici".

"La struttura si trova in una posizione fantastica, abbiamo davanti il palazzo dell’industria, l’Inps, l’Inail, quindi per l’utenza sarà molto più comodo raggiungerci. Siamo felici di questa nuova sistemazione perché apporterà benefici a tutti", aggiunge il dirigente dell’ufficio. I nuovi locali sono stati inaugurati all’interno dell’ex banca.

