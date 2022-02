Prato, 10 febbraio 2022 - Oggi alle 20, per mezz'ora, verranno spente le luci del Castello dell'Imperatore. Si tratta di un'iniziativa promossa da Anci Emilia Romagna che sta coinvolgendo diversi Comuni italiani e a cui anche Prato aderisce. L'obiettivo è quello di rappresentare simbolicamente la crescente criticità derivante dall'impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche, nonchè sugli equilibri di bilancio dei Comuni. Lo spegnimento di uno dei principali monimenti della città simboleggerà la preoccupazione per il rischio di chiusura dei servizi e delle imprese, ma soprattutto la necessità di tenere accesa la speranza grazie alle opportunità di investimento e di sviluppo per il futuro che si avranno col PNRR.

