Lotteria Medicea, cambia la data di estrazione

Poggio a Caiano (Prato), 29 marzo 2024 – Il Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei, fervido promotore di iniziative solidali e di sostegno alla comunità locale, annuncia una variazione della data per l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria Medicea di solidarietà.

Inizialmente programmata per il 30 marzo, l'estrazione dei fortunati vincitori avrà luogo invece mercoledì 22 maggio, con inizio alle 17 al Comune di Carmignano.

Questa decisione, frutto di una ponderata valutazione da parte dell'organizzazione mira a garantire la massima partecipazione da parte della comunità, offrendo così a un maggior numero di persone l'opportunità di prendere parte a questo evento di solidarietà e condivisione.

La Lotteria Medicea di Solidarietà non è soltanto un'occasione per vincere premi, ma soprattutto un'opportunità per contribuire attivamente alla realizzazione di progetti sociali volti al miglioramento della vita di chi si trova in situazioni di disagio e bisogno. Il Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei si impegna costantemente nella promozione di iniziative finalizzate al sostegno delle fasce più deboli della società, operando con trasparenza e dedizione per garantire un impatto tangibile sul territorio.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 335.8384394, [email protected].