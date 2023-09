Lotta evasione. Comune virtuoso quarto in Italia

Il Comune si conferma ai vertici nazionali per il contrasto all’evasione fiscale. A Prato quest’anno viene riconosciuto dal ministero dell’interno l’importo di oltre 147mila euro che gli consente, primo in Toscana, di attestarsi al quarto posto in Italia dietro a Genova, Milano e Torino. "Il risultato ottenuto è frutto dell’impegno e della costante collaborazione fra gli operatori del nucleo antievasione comunale della polizia municipale e il personale della direzione provinciale di Prato dell’Agenzia delle Entrate", sottolinea una nota dell’amministrazione. Dal 2022 ai Comuni viene riconosciuto il 50% del maggior gettito per lo Stato e la cifra riscossa quest’anno dal Comune di Prato, in linea con quella degli ultimi anni, costituisce quasi il 5% del totale dei trasferimenti nazionali.