Muore a 32 anni dopo una lunga malattia, lutto a Montemurlo per Lorenzo Votino

Montemurlo (Prato), 16 marzo 2024 – Lutto a Montemurlo per la scomparsa, a soli 32 anni, di Lorenzo Votino, dopo una lunga malattia.

A darne notizia è il sindaco Simone Calamai in un messaggio rivolto a Nicola Votino, alla moglie Daniela Agrumi e alla sorella Martina.

La famiglia Votino è molto nota a Montemurlo per la gestione dell'omonima tipografia e della scuola di musica Som. Negli anni Nicola Votino e Daniela Agrumi hanno collaborato con il Comune e con la Pro Loco Montemurlo Aps a tantissime manifestazioni. Lorenzo è stato anche un volontario della Misericordia di Oste ed era un ragazzo molto conosciuto e benvoluto da tutti.

"Non ci sono parole che possano lenire il dolore dei familiari di Lorenzo ma come amministrazione comunale vogliamo far sentire alla famiglia Votino tutta la vicinanza e il cordoglio sincero della comunità montemurlese " dice il sindaco Calamai. La salma è esposta alle cappelle del commiato di Oste. Il funerale sarà celebrato lunedì 18 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Oste in piazza Amendola.