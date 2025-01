L’orchestra stonata. Al cineforum

Torna domani al Garibaldi il cineforum del mercoledì (alle 20.30) con una serie di film, che hanno in comune la partecipazione ai festival internazionali più importanti, i premi, le ottime critiche e il successo di pubblico. Il primo è con L’orchestra stonata (foto) di Emmanuel Courcol, in versione originale francese con sottotitoli in italiano: una commedia brillante, colta e profonda, in grado di affrontare (e suonare) in modo leggero, ironico e coinvolgente molti temi complessi come il dramma familiare del rapporto con la malattia. Un film che, come una sinfonia, riesce ad emozionare, commuovere e divertire anche grazie agli azzeccati protagonisti ed ai suoi continui, e ben dosati, cambi di registro.

Il secondo titolo, il 5 febbraio, è La Stanza accanto, l’ultimo film di Pedro Almodovar (versione originale inglese con sottotitoli), con due grandi interpreti, Tilda Swinton e Julianne Moore, poi tanti altri titoli di successo in seconda visione. Sempre in seconda visione, da ricordare che è di nuovo nelle sale in questi giorni di Memoria La zona d’interesse, il magnifico film di Jonathan Glazer con Sandra Hüller e Christian Friedel, Oscar come miglior film internazione nel 2024. E’ in programma all’Omnia Center (oggi e domani alle 17 e alle 21.30) e all’Uci Cinemas di Campi Bisenzio (oggi e domani alle 19.20). Un film da vedere, sulla perdita dell’umanità e sulla banalità del male.