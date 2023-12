L’Orchestra Benelli presenta il concerto dell’Immacolata

Domani alle 21 nella chiesa di Vergaio si tiene il concerto dell’ Immacolata". Da 24 anni l’orchestra Otello Benelli è fedele a questo appuntamento, nato da un’idea di Roberto Bonvissuto, che di Benelli è stato allievo. Il programma rispetta la peculiarità dell’organico bandistico attraversando generi musicali vari adattati. Dirige il maestro Bonvissuto che come solista esegue il brano "Clarinets to the fore" di H. Evers per clarinetto e banda. Non mancheranno i classici brani natalizi. Forse la sorpresa che il maestro Bonvissuto riserberà è un assaggio di un suo lavoro lirico sul quale lavora da tempo come compositore: un’opera lirica dedicata a Bernadette. Ecco i musicisti. Flauti: Martina Moretti, Miriana Paolieri, Cecilia Martini, Tommaso Giannoni. Clarinetti: Sebastiano Giordano, Angelo Spinelli, Rocco Murante, Silvia Flosi, Massimiliano Ammazzini, Brunello Giulianelli. Sassofoni: Cristian Pepe, Emiliano Zuccaro, Antonio Stabile, Giuseppe Sparacino, Valentino Liberanome, Stefano Baldini. Trombe: Jonathan Chianucci, Francesco Marini, Stefano Ammazzini. Euphonium: Paolo Tognozzi, Luigi Sprio. Trombone: Stefano Ciambellotti. Tuba: Fabrizio Turchi, Attilio Sessa. Percussioni: Marcello Nesi, Ilaria Barghini.