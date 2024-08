L’onorevole Mazzetti oggi in visita alla Dogaia

"Verificare le condizioni dei detenuti, le strutture, gli organici delle forze dell’ordine in dotazione, raccogliere richieste e necessità da presentare in Parlamento". Oggi è in programma una visita dell’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, al carcere La Dogaia di Prato. La visita rientra nelle iniziative portate avanti da Forza Italia, su impulso del dipartimento Giustizia, insieme al partito Radicale. Nell’ambito dell’iniziativa "Estate in seguiranno altre visite nelle carceri toscane per "garantire la dignità della persona anche in carcere" e per "migliorare le condizioni di lavoro del personale". "Una pena giusta è anche una pena dignitosa", ricorda Mazzetti.

La visita della deputata arriva dopo una serie di polemiche che hanno riguardato il carcere in seguito la suicidio di un giovane detenuto di origini sinti avvenuto sabato scorso. Il tragico episodio ha riportato alla ribalta le difficoltà della casa circondariale di Prato.