Lo sprint poderoso del pratese Cataldo

Dopo il secondo posto ottenuto a Misano Adriatico, il pratese Lorenzo Cataldo ha colto il primo successo della stagione nella gara di Civitanova Marche grazie alla sue eccellenti doti di velocista.

Un testa a testa avvincente, con il successo contrastato fino sulla linea di arrivo dove è stata la ruota del portacolori del Gragnano Sporting Club a tagliare per primo la fettuccia di arrivo. Grande la gioia naturalmente per il pratese e per il suo direttore sportivo Alberto Conti, come del resto per il presidente della squadra lucchese Carlo Palandri che ha voluto in questa stagione allestire una squadra Continental, che in determinate gare può gareggiare anche con i professionisti.

Cataldo che si è preparato con scrupolo nelle settimane scorse, ha messo in mostra in questo avvio di stagione un’ottima condizione come dimostrato dal secondo posto precedente a Misano e da questa vittoria colta con una volata magistrale e di potenza, che dà morale e spinta al pratese per proseguire la lunga ed intensa stagione.

Ricordiamo che Lorenzo Cataldo in passato aveva già fatto parte del team lucchese di Gragnano, dove è voluto ritornare per la corrente annata conoscendo l’ambiente, la passione e l’impegno dei dirigenti che stanno preparando ora la trasferta in Croazia, dove il team disputerà un paio di gare per poi proseguire l’attività in Italia.

Insomma un ottimo avvio di stagione, un successo che sottolinea le potenzialità e delinea scenari promettenti per le prossime gare e per i prossimi impegni.

