Lo sport pratese piange Castellani, maestro di tiro al volo

Lo sport pratese piange la scomparsa di Lamberto Castellani (foto), il maestro dei maestri del tiro a volo italiano. Pratese, aveva 90 anni, è stato prima tiratore e poi tecnico, calcando le pedane di tutta Italia. Tanto che nel 2015 era stato premiato dal Coni con la Stella d’Oro al merito sportivo, consegnata direttamente dal sindaco Matteo Biffoni in salone consiliare. La salma di Castellani è esposta alle cappelle della Croce d’Oro di Prato in via Niccoli, che ne sta curando il funerale. Le esequie sono in programma domani alle 14.30 alla chiesa Santa Maria Assunta di Narnali. "Con Lamberto Castellani se ne va un altro pezzo importante della storia del tiro a volo italiano – ha commentato il presidente federale Luciano Rossi, raggiunto a Tallin dalla notizia della scomparsa del maestro dei maestri –. Prima da tiratore e poi da tecnico ha contribuito in maniera importante alla crescita del nostro sport e della nostra federazione. Un caro amico di molti di noi. La sua dipartita ci lascia un grande vuoto nel cuore. A nome mio, del segretario generale Mario Magnanini, del consiglio federale e dei dipendenti della federazione faccio le condoglianze a tutti i suoi cari". Come ricordato dalla stessa federazione nazionale, Castellani aveva compiuto 90 anni lo scorso 31 agosto. Gran parte della sua vita l’ha dedicata alla grande passione per il titolo al volo. "Lamberto era un uomo buono, pacato, appassionato e sempre disponibile – ricordano dalla federazione -. Malgrado gli acciacchi dovuti a una logorante carriera lavorativa, Castellani non ha mai rinunciato a partecipare in qualità di tecnico alle attività del settore giovanile nazionale, per tanti anni come componente dello staff Fitav. Lunghissima anche la sua carriera di ‘maestro dei maestri’ nel ruolo di docente nei corsi di formazione organizzati dalla federazione".