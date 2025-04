Prato, 7 aprile 2025 – Presentato nella sede di Confartigianato Imprese Prato in viale Montegrappa il percorso formativo "Lo sport come strumento di crescita sociale e culturale", promosso da Panathlon Prato, Salesiani per il Sociale – Prato, Coiano Santa Lucia, Prato Social Club e Confartigianato Imprese Prato.

Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi e i contenuti dell’iniziativa, pensata per valorizzare il ruolo dello sport come veicolo di inclusione, educazione e sviluppo personale. Un progetto che mira a sensibilizzare il territorio, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza dei valori sportivi nella costruzione di una società più coesa e solidale.

Il percorso si articolerà in tre appuntamenti pubblici, ospitati presso l’Auditorium di Confartigianato (tranne il convegno conclusivo), che vedranno la partecipazione di educatori, dirigenti sportivi, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del mondo scolastico.

Programma del percorso formativo:

Seminario 1 – "Il Fair Play come Strumento Educativo" Sabato 12 aprile 2025 – Ore 9:30 Auditorium di Confartigianato Imprese Prato Moderatore: Stefano Chini

Seminario 2 – "Lo Sport nella Scuola" Sabato 10 maggio 2025 – Ore 9:30 Auditorium di Confartigianato Imprese Prato Moderatore: Giancarlo Gisonni Con interventi di esperti del mondo scolastico e sportivo.

Convegno Conclusivo – "Allenare la Vita: Lo Sport che Forma" Sabato 24 maggio 2025 – Ore 10:00 Luogo in via di definizione Moderatore: Luigi Caroppo, responsabile della redazione di Prato de La Nazione.

Un’iniziativa che nasce dal territorio per il territorio, con l’ambizione di offrire strumenti concreti per un futuro dove lo sport non sia solo competizione, ma anche cultura, educazione e crescita condivisa.