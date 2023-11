Lo Schiaccianoci. Le Marionette di Colla al Met

Si apre il sipario su Met Ragazzi, la rassegna di spettacoli e laboratori di teatro e danza destinati a bambini, ragazzi e famiglie. Si parte sabato al Metastasio alle 17 con la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli che presenta Lo Schiaccianoci tratto dal balletto di Čajkovskij: un debutto che è una garanzia di spettacolo e di bellezza, grazie alla compagnia marionettistica più antica d’Italia e una delle più longeve al mondo. In scena una fiabesca pantomima sottolineata dalla voce narrante che descrive il pensiero ed il ricordo della piccola Clara, protagonista di questo sogno, restituendo allo spettatore il sapore del racconto e delle storie sussurrate dai genitori prima di addormentarsi. Il tepore della casa, l’intimità della notte di Natale, lo stupore dei regali, la gioia dei giochi, i sogni e gli incubi notturni, la meraviglia di un viaggio fantastico oltre allo scandire del tempo, sottolineato dai marchingegni e dagli orologi del misterioso Zio Drosselmeyer, costituiscono la cornice nella quale le marionette ed il Teatro di Figura possono esaltare le loro potenzialità, in un insieme di visioni che vanno a toccare le sensazioni più recondite della nostra infanzia. Uno spettacolo in grado di incantare grandi e bambini, con il talento, l’arte e la tradizione dei Colla.

Dopo le chiusure imposte dall’alluvione per fortuna questo weekend tutti i teatri sono aperti al pubblico: ecco in sintesi il riepilogo degli spettacoli in cartellone. Al Fabbricone fino a domenica Cecità di Virgilio Sieni (oggi e domani 20.25, sabato 19.30, domenica 16.30) ispirato al romanzo omonimo di Saramago: un lavoro sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio. Al Politeama sabato alle 21 e domenica alle 16 Le nostre anume di notte, spettacolo tratto dal romanzo di Kent Haruf: sul palco due grandi interpreti, Lella Costa ed Elia Schilton, per una storia dai toni intimi e delicati con una brillante regia di Serena Sinigaglia. Al Teatro La Baracca di Casale sabato alle 21.15 andrà in scena "Il bignamino delle donne", di e con Maila Ermini. Per prenotare: [email protected] o 348 704 6645.