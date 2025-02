Lo Jolo vince ma il Settimello non si ferma. La corsa della Pietà continua. E Poggio top

Ieri si è chiusa la ventiduesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, non senza sorprese. Ed in attesa del prossimo turno, ci sono gli estremi per fermarsi a tirare le somme.

Si parte dalla Prima Categoria, con lo Jolo che ha ripreso a vincere: Lupetti ha segnato l’1-0 che ha permesso alla banda Ambrosio di battere l’AM Aglianese e di consolidare la seconda posizione nel girone D. Anche se la contemporanea vittoria della capolista Settimello contro il Prato Nord (2-1) non ha permesso alla società di Gianrico Antoni di ridurre lo svantaggio dalla prima della classe.

Chafiq ha trascinato il Casale Fattoria nell’1-0 interno contro il San Godenzo, mentre in zona retrocessione il CSL Prato Social Club ed il Maliseti Seano hanno perso con questo medesimo punteggio rispettivamente contro Gallianese ed Albacarraia.

Scendendo in Seconda Categoria, eccoci al girone C: la Pietà continua a correre ed il 2-1 esterno imposto al Tavola permette alla banda Trupia di mantenere il primato. Anche se il San Niccolò ex-capolista resta in scia e con il 3-1 inflitto al Vernio a domicilio promette battaglia sino all’ultimo.

Pollice alzato per la Galcianese: Traversi, Cappelli e Del Bianco hanno messo a referto i gol necessari per il 3-2 esterno contro il Bugiani Pool 84 ed il conseguente terzo posto.

Battuta d’arresto per il Chiesanuova, a Gavinana: nonostante l’acuto di Greco, la Montagna Pistoiese padrona di casa ha vinto 3-1.

Può far festa anche il Montemurlo, adesso quinto: tris al Nelli inflitto al Montalbano Cecina in quello che poteva esser letto come uno scontro diretto (3-0) e buona iniezione di fiducia ed autostima. Poi c’è il 2-1 della Valbisenzio sul Mezzana (Rossellò e Mazzola da un lato, Bocconi dall’altro) che rimescola le carte nella lotta-salvezza.

E si chiude con il girone F, partendo da un Poggio a Caiano che sembra non sbagliare mai un colpo: il 2-0 maturato al Martini contro La Querce lancia ulteriormente il gruppo di coach Marchetti, sempre più primi. Anche se il Daytona ha brutalizzato il San Giusto (5-0) e resta comunque all’inseguimento.

Scivolone della Virtus Comeana: la Laurenziana è passata per 2-1, anche se i comeanesi hanno limitato i danni restando in zona-promozione. E anche la Polisportiva Naldi, a metà graduatoria, può tracciare un bilancio positivo: la rete di Nencini ha permesso alla squadra di Poggio alla Malva di prevalere sul Monterappoli.

Giovanni Fiorentino