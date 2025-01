Lo Jolo va di rincorsa. La Pietà sfida Mezzana

La pausa è finita e alle 14:30 odierne le formazioni di Prima e Seconda Categoria si cimenteranno nella prima giornata di ritorno. Cominciando dal girone D, dove lo Jolo tenterà di non perdere ulteriore terreno nei confronti del Settimello capolista: gli uomini di Ambrosio dovranno però battere l’Atletico Casini Spedalino. Da seguire con attenzione anche Prato Nord – CSL Prato Social Club. Il Casale Fattoria riceverà il Quarrata dell’ex-Elio Menna, mentre il Maliseti Seano attende il Novoli con la necessità di fare risultato.

Scendendo in Seconda Categoria, si parte dal girone C: la Pietà 2004 attuale seconda forza del raggruppamento aspetta il Mezzana con l’obbligo di aggiudicarsi l’intera posta in palio, per evitare che il San Niccolò primo della classe incrementi ulteriormente l’attuale vantaggio di otto lunghezze. E perché c’è il Chiesanuova pronto potenzialmente ad approfittarne: vincendo nella tana del Pistoia Nord, per Ferraro e soci si aprirebbero prospettive interessanti. Occhio però anche alla Galcianese: violare il terreno di gioco del Montalbano Cecina non sarà facile, ma il successo può essere alla portata dando il massimo. Idem dicesi per il Montemurlo, che dovrà sfruttare il fattore-campo per prevalere sul Cintolese.

Poi c’è la lotta per la salvezza: il Tavola affronterà la Virtus Montale per restare sopra la linea di galleggiamento, mentre la Valbisenzio Academy di coach Nanni mira ad aggiudicarsi i 3 punti contro il Bugiani Pool 84 per tirarsi fuori al più presto dalla zona playout. A completare il quadro, ecco Vernio – Montagna Pistoiese.

Passando al girone F, il Poggio a Caiano di Marchetti punta ad espugnare il campo del Santa Maria per mantenere la vetta, mentre la Virtus Comeana cercherà di restare in zona playoff battendo il Doccia. La Polisportiva Naldi non può non sfruttare il match-point interno con l’Atletica Castello per risalire la china, con La Querce che invece è attesa da un difficile confronto esterno con il Monterappoli. Chiusura con il San Giusto: Ripanti e compagni attenderanno l’Avane.

Giovanni Fiorentino