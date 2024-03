Lo Jolo "stecca" in casa ma tiene la vetta. Partita no del Csl. E il CF. 2001 si avvicina

Un turno non privo di sorprese, quello andato in archivio ieri e valido per la venticinquesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria.

Le formazioni di Prato e provincia possono e devono ad ogni modo tirare le somme, anche alla luce della pausa che permetterà loro di ricaricare le batterie e di presentarsi tirate a lucido per lo sprint finale. Partendo dalla Prima categoria, dove lo Jolo ha steccato in casa contro la Sancascianese: i rivali hanno ribaltato il pronostico della vigilia imponendosi 2-0.

Gli uomini di coach Diodato possono se non altro consolarsi per aver mantenuto la vetta della classifica del girone C: il Cerbaia secondo ha accorciato le distanze, ma resta comunque sotto di quattro punti. Giornata-no anche per il CSL Prato Social: il Banti Barberino ha sfruttato al massimo il fattore-campo vincendo 3-0, e riaprendo così i giochi in chiave-salvezza. Anche perché nel frattempo anche il CF. 2001 è tornato prepotentemente in gioco, battendo 1-0 il Quarrata alla luce della rete di Cutini: non c’è nulla di deciso. Scendendo in Seconda Categoria, fa festa indubbiamente il Montemurlo Jolly, che si è così messo alle spalle l’eliminazione in Coppa Toscana: Gigliofiore ha siglato la rete che ha consentito ai ragazzi di rosi di violare il terreno di gioco del Chiesanuova e di portarsi ad una sola lunghezza di ritardo dalla vetta del girone E: l’Atletico Casini Spedalino è infatti a quota 49 e il sorpasso non è una chimera.

Passo indietro invece per il Prato Nord: la Virtus Montale si è confermata una squadra competitiva e al Perugi di Montale ha vinto 3-0. La Querce – Galcianese metteva in palio punti pesanti in ottica-salvezza e l’1-1 finale serve a tutti e a nessuno: rimandate entrambe, alla ricerca dello scatto giusto per l’uscita dalle sabbie mobili.

Frenate impreviste anche nel girone F. il Tavola ha perso la terza piazza in graduatoria, dopo esser stato sconfitto fra le mura amiche dal Real Peretola (2-4) e con la Virtus Rifredi che ha al contempo espugnato il Faggi, regolando 1-0 la Pietà. Si è fermata anche la Virtus Comeana: del "derby mediceo" con il Poggio a Caiano sono stati proprio i poggesi a prevalere per 1-0, compiendo un altro passo verso una salvezza potenzialmente tranquilla. Occhio però al Mezzana, che superando con lo stesso risultato la Laurenziana ha compiuto una vera e propria impresa. Bossahon non è bastato al Vernio per andare oltre l’1-1 con l’Eurocalcio, mentre il Prato Sport è stato travolto (1-6) dal Daytona.

Giovanni Fiorentino