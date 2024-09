Livi primeggia nella super sfida. Moschini si sente a casa e vince

Grande livello in campo nel torneo di terza categoria "Doctor tennis" organizzato dal Ct Etruria. Nel torneo femminile sono giunte in finale due atlete del Tc Prato, Vittoria Livi e Irene Andrei. In semifinale avevano sconfitto rispettivamente la testa di serie numero uno e numero due del tabellone, ossia Alessandra Grotti dello Junior Arezzo e Chiara Pasetto dell’ASD Poggetto. La partita si è rivelata equilibrata, combattuta ed avvincente. Con un duplice 6-4 ad avere la meglio è stata Vittoria Livi, giocatrice più regolarista rispetto alla giovane avversaria. La finale maschile è stata disputata da Marco Cecchini della Polisportiva Firenze Ovest e da Luca Moschini della Tennistica Montalese. Il giovane atleta fiorentino, che da qualche settimana si allena al Ct Etruria circolo che, peraltro, aveva già frequentato da under 10, ha vinto il torneo partendo dagli ottavi di finale senza perdere neanche un set. In semifinale ha incontrato l’altro atleta di casa Leone de Marzi, sconfiggendolo col punteggio di 7-6, 6-1. Luca Moschini è oramai un habitué del torneo, è stato infatti più volte vincitore e più volte finalista. Anche in questa edizione si è dimostrato un atleta assai combattivo e mai rinunciatario, ma alla fine la freschezza atletica e la potenza di Cecchini hanno avuto la meglio, sopratutto grazie alla forza del suo diritto.

L.M.