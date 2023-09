Litigio finisce in tragedia a Prato: moglie indagata

E’ indagata per omicidio colposo la donna che nella serata di martedì ha avuto un litigio con il marito che, poi, è morto in circostanze che devono ancora essere chiarite. La Procura ha iscritto la donna nel registro degli indagati come "atto dovuto" per consentirle, eventualmente, di nominare un suo perito durante l’autopsia. L’esame sarà necessario per capire se l’uomo è morto in seguito a uno schiacciamento o ha se ha battuto la testa sul marciapiede nel disperato tentativo di fermare l’auto della moglie che aveva intenzione di volersene andare via.

La tragedia è avvenuta martedì sera in via dei Fossi. Marito e moglie avevano avuto un violento diverbio, sembra per cause sentimentali e per una presunta infedeltà del marito. A quel punto la donna è uscita in strada per andare via. E’ salita in macchina ma il marito ha tentato di fermarla. La scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza della zona. Nelle immagini, che sono stati acquisite dalla polizia municipale, si vede chiaramente i due discutere ma non si vede l’impatto, o come l’uomo sia caduto a terra. La donna ha messo in moto per andarsene mentre il marito ha tentato di fermare la macchina. Non è chiaro se sia finito sotto le ruote o se abbia perso l’equilibrio e sia caduto battendo la testa. L’autopsia sarà necessaria proprio per chiarire questo punto. Sembrerebbe escluso che la donna lo abbia investito volontariamente, si sarebbe trattato di una tragica fatalità.

L.N.