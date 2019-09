Prato, 3 settembre 2019 - Momenti di paura ieri mattina all’interno di una agenzia immobiliare nella zona Nord della città dove un uomo di 57 anni, pratese, incensurato, ha estratto prima uno sfollagente, poi un coltello a serramanico. Secondo quanto accertato dalla polizia arrivata sul posto su richiesta del personale dell’agenzia, l’uomo si era recato nello studio per pagare l’affitto.

Non si sa bene che cosa sia successo ma, all’improvviso, ha cominciato a litigare con la segretaria. Ha estratto, prima, uno sfollagente minacciando la donna. Dopo di ché ha tirato fuori un coltello a serramanico continuando a inveire contro i presenti che, nel frattempo, erano accorsi per aiutare la collega. Ne è nata una colluttazione durante la quale l’uomo ha ferito uno dei presenti, per fortuna in maniera lieve.

Lo stesso aggressore, però, si è ferito da solo a una mano. Pare, infatti, che durante le fasi della concitata colluttazione il coltello a serramanico gli si sia chiuso fra le mani recidendogli una parte della falange di un dito. Sul posto è arrivata la polizia che ha bloccato l’uomo e ha chiamato l’ambulanza. L’uomo è stato portato in ospedale dove è stato medicato.

Al Santo Stefano è finita pure la persona rimasta ferita nell’aggressione. Nel tardo pomeriggio di ieri, il cinquantasettenne era sempre ricoverato in ospedale. Una volta dimesso verrà arrestato per lesioni, minacce e porto di armi ingiustificato. All’agenzia immobiliare è intervenuta anche la polizia Scientifica.

L.N.