L’isola al Pecci, con la regista e le attrici

Questa sera alle 21.15 al cinema Pecci, proiezione di un film italiano in anteprima, con la partecipazione del cast. E’ "L’isola" per la regia di Sara Petraglia, interpretato da Teclia Insolia e Carlotta Gamba. Un film che mette al centro della storia, la ventitreenne Bianca che dovrebbe frequentare l’università, ma in fondo è presa da altre cose come la droga e la sua compagna Angelica. Un rapporto non facile, altalenante e tormentato. Il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Sara Petraglia, ha probabilmente molto in comune con quell’ Amore tossico di Claudio Caligari uscito più di quarant’anni fa, diventato nel tempo un piccolo grande "cult movie". Le periferie, i ventenni, la droga. Ostia e Centocelle nel film di Caligari, Pigneto tanto caro a Pierpaolo Pasolini e Casilina vecchia nel film della Petraglia. "L’isola" è un debutto da tenere d’occhio, anche per la presenza delle due giovani attrici: Carlotta Gamba e Tecla Insolia che, dopo un inizio carriera come cantante, si è trasformata in una ottima attrice. L’abbiamo già vista e apprezzata nella fiction su Nada La bambina che non voleva cantare, ma soprattutto nella splendida serie tv L’arte della gioia, dal romanzo di Goliarda Sapienza, diretta da Valeria Golino. Nella foto Sara Petraglia,Tecla Insolia, Carlotta Gamba al Festival del cinema di Roma.

F. B.