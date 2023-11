L’ira di Prestanti: lasciati soli: "Basta con la politica dei tweet. Qui servono subito le idrovore"

Un video messaggio inequivocabile quello del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, postato sui social venerdì sera, senza fare nomi, ma chiaro. "Sono stufo – ha detto Prestanti – di dover fare la parte del sindaco responsabile in una situazione che non va. Siamo stati lasciati soli davanti a un evento non previsto e con responsabilità che non sono degli amministratori. La questione pompe idrovore: sono da svuotare le zone di Bocca di Stella, Ficarello, Statale. Carmignano non ha nell’armadio idrovore e la gestione di tali strumenti è un sistema basato su una filiera di comando. Non siamo capaci come Comune di svuotare acqua e fango: chiediamo aiuto. Sono stufo di una politica che fa solo video e tweet e non dà risposte. Da solo non è il sindaco, sono i carmignanesi".

Dopo il video è arrivato, venerdì sera, il presidente della Regione Eugenio Giani che poco prima aveva fatto tappa a Campi. "Giani – dice Prestanti – ha garantito che si attiveranno ulteriori pompe idrovore a Seano". Ieri, è arrivata un’idrovora, posizionata sotto l’argine del ponte alla Furba, portata i volontari della Pubblica Assistenza della Val d’Arbia (Siena) per stasare le fogne. Nella zona artigianale ci sono anche condomini: in via Marconi, in via Ficarello, in via Meucci gli abitanti da giovedì sera erano bloccati in casa, esasperati, senza luce e senza acqua (l’acqua è tornata ieri pomeriggio, ndr). Ieri il mezzo anfibio dei vigili del fuoco ha raggiunto questi palazzi per portare i primi soccorsi. Il Comune cerca volontari: chi può aiutare contatti il 338 8608476 poi si rechi alla pista Rossa, con abiti adatti, guanti e attrezzature. Servono sacchi, pale, rastrelli, scope. Chi invece ha criticità nella propria abitazione (pulizia dal fango) lo segnali allo 055 8750230.

M.S.Q.