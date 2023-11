L’intelligenza artificiale. Ciclo di incontri

Mentre è già bufera politica per le funzioni e il dietrofront sul bar, da venerdì a PrismaLab partirà il ciclo di incontri dal titolo "Intelligenza artificiale. Attualità e prospettive",

ad ingresso libero. Tre appuntamenti moderati dalla biologa Martina Ruffo attorno ad un tema controverso e di grande attualità. Venerdì alle 18 è prevista la presentazione del libro di Riccardo Manzotti e Simone Rossi "Io & IA: mente, cervello e GPT" edito da Rubettino. Un neuroscienziato e un filosofo della mente si confrontano con l’intelligenza artificiale in un dialogo a due e si interrogano sulla natura di noi stessi e dei nostri alter ego artificiali. Saranno presenti

gli autori Simone Rossi, professore di neurologia all’Università di Siena, e Riccardo Manzotti, professore di filosofia teoretica alla Iulm di Milano, esperto internazionale di intelligenza artificiale. Si prosegue venerdì 15 dicembre alle 18 con l’incontro sul tema: "Può una macchina apprendere e pensare? Presente e futuro dell’intelligenza artificiale". Con Stefano Martina, ricercatore all’università di Firenze, si cercherà di far luce sul Machine Learning e il Deep Learning, tecniche informatiche per educare i computer. Verranno illustrate alcune applicazioni e il funzionamento di questi metodi. Il ciclo si chiude venerdì 19 gennaio alle 18 con l’incontro "E se l’intelligenza artificiale fosse già presente tra noi?", una chiacchierata con chi studia e lavora con l’intelligenza artificale. Tiberio Uricchio, ricercatore all’università di Macerata, parlerà di come l’intelligenza artificiale sia già ampiamente presente nella nostra quotidianità.