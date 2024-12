Cresce l’insostenibile senso di insicurezza dopo la raffica di spaccate notturne. Il Comune è pronto a fare la sua parte con qualche distinguo: "Questa amministrazione non derubrica a percezione il sentire dei cittadini. Ci sono dei problemi in alcune zone e vanno aggrediti. Certo, la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza non sono competenze in capo al Comune, ma questo non vuol dire che possiamo fare finta di nulla" ha detto l’assessore Blasi. Serve una svolta. Probabilmente c’è bisogno di concentrare meglio le forze (poche) a disposizione (carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale) fino all’alba seppur in un vasto territorio. Una nuova risposta condivisa (Prefettura, Questura, Comune) è urgente.

L.C.