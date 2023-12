"Linsieme" brilla per innovazione

Linsieme filati srl è un’azienda nata dalla passione di Stefano Nesi, ragioniere, che alla fine degli anni Settanta non ha resistito al fascino del tessile "che si respirava in ogni angolo della città" e che ha puntato

in alto con la creazione di prodotti oggi utilizzati dai più importanti brand ed esportati su molti mercati esteri. "L’annuncio del Premio Santo Stefano alla mia azienda mi ha colto di sorpresa", commenta Nesi. "Attraverso dedizione, passione e impegno di ogni componente aziendale, Linsieme filati ha generato idee innovative sostenibili per la realizzazione di prodotti

di alta qualità, garantendo crescita e occupazione duratura nel tempo": ecco la motivazione per l’assegnazione del riconoscimento, giunto alla quattordicesima edizione. "La qualità dei nostri filati in cashmere rappresenta il nostro core business – dice Nesi – Negli ultimi dieci anni abbiamo fatto belle performance, in particolare negli ultimi 3-4 anni. Siamo in crescita". Una crescita dettata dall’eccellenza delle materie e dagli investimenti nei macchinari all’avanguardia. "La sostenibilità è uno dei nostri pilastri e la pratichiamo nelle nostre due sedi, a Montemurlo e a Narnali. Abbiamo impianti fotovoltaici nei due capannoni che ci rendono quasi del tutto autosufficienti e siamo in grado di produrre filati con lane Rws (Responsible Wool Standard) con dichiarazioni affidabili sull’approvvigionamento della lana". Festa doppia in casa Linsieme filati che la scorsa settimana ha celebrato i suoi primi quarant’anni di attività.

Sa.Be.