L’incanto del Monteferrato Festival Si parte nel segno di Carlo Monni

Ancora poche ore e ai piedi della suggestiva Cava di Marmo Verde a Figline andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pratese. Domani inizia infatti il Monteferrato Festival (12-21 luglio) coordinato dall’attrice Valentina Banci e come ogni anno – questa è la terza edizione – palcoscenici della kermesse saranno la Cava di Marmo Verde di Figline di Prato e alcuni siti naturali e cave minori dislocate nell’area naturale protetta del Monteferrato, comprendenti sia il Comune di Prato che quello di Montemurlo. Anche per questa terza edizione ci sarà una ricca programmazione di teatro e musica e per la prima volta debutta al festival la danza. Domani il grande inizio sarà alle 21.30 nel segno di Carlo Monni con l’anteprima nazionale, di produzione Monteferrato Festival, dal titolo "Carlo Monni, sei all’inferno?". Un vero e proprio spettacolo tributo all’indimenticato attore-poeta contadino Carlo Monni in occasione della ricorrenza del decimo anno dalla sua scomparsa. Lo spettacolo, nato da un’idea del giornalista Iacopo Gori, è liberamente tratto dal meraviglioso libretto-manabile di Frank Casaglieri "Carlo Monni Infinito e Imperfetto", e vedrà alternarsi sul palco artisti e amici legati a Monni tra cui Bobo Rondelli, Valentina Banci, Andrea Kaemmerle, Alessio Sardelli, Ettore del Bene (detto il Grezzo) e Leonardo Briganti, che saranno affiancati dall’orchestra jazz Sunrise diretta dal maestro Stefano Rapicavoli. La prima serata proseguirà con la festa di apertura con le istituzioni e gli sponsor che sostengono il Festival.

Sarà presente per il secondo anno di fila il presidente della Regione Eugenio Giani, tra i principali sponsor istituzionali del festival. Così come il sindaco di Prato Matteo Biffoni e le altre istituzioni locali che sostengono l’iniziativa. E non mancherà Daria Orlandi di Co.edil, imprenditrice che per il terzo anno consecutivo guida una cordata di aziende a sostegno del Monteferrato. Ad affiancare e impreziosire la programmazione il dj Claudio Capitoni, per una selezione musicale ricercata e di impatto esclusivamente in vinile. BarLunare Bistrot, curato per questa edizione del festival da LeftLab, sarà aperto tutte le sere alle ore 19:30 con aperitivi e cene. Per l’evento su Carlo Monni di domani è importante prenotare il cestino per la cena con possibilità di scelta tra menù differenti scrivendo a [email protected] o con WhatsApp al numero 3888353795.