L’immobile occupato da anni. Sgombero all’alba e demolizione . Denunciati 12 abusivi, un arresto

Una carcassa di un immobile che col tempo era diventato rifugio di tossici, senzatetto e sbandati di ogni sorta. Un luogo ritenuto "pericoloso" per le cattive frequentazioni e più volte oggetto delle discussioni al tavolo per l’ordine e la sicurezza che si tiene ciclicamente in prefettura e delle segnalazioni dei residenti. L’immobile si trova in via Valentini, nei pressi del civico, 60, ed era in stato di totale abbandono da dieci anni. Ieri finalmente è stato "liberato" grazie all’intervento della proprietà che adesso ha deciso di costruire sul quel che resta del palazzo un complesso residenziale nuovo. Ma prima di poterlo fare è stato necessario sgomberare l’edificio dagli occupanti abusivi. Il blitz, scattato ieri mattina, era stato concordato in prefettura.

Proprio le criticità relative all’edificio abbandonato di via Valentini sono state oggetto di analisi durante i comitati provinciali e da ultimo in quello dello scorso 26 ottobre durante il quale è stato programmato il servizio di sgombero con successiva demolizione dell’immobile.

La data prescelta era ieri. Il servizio ha visto impegnati gli agenti della polizia con l’ausilio dell’VIII reparto mobile di Firenze e del reparto prevenzione crimine Toscana, oltre ai carabinieri, alla Guardia di finanza e alla polizia municipale. Erano presenti i vigili del fuoco e il servizio sanitario.

Nell’immobile, già oggetto di precedenti controlli di polizia, sono state trovate dodici persone, tutte maggiorenni e di origine straniera, fra cui una donna, molte delle quali già gravate da precedenti di polizia. Tutti gli occupanti abusivi sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici. Uno di questi, poi, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Un altro è stato denunciato per inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. A carico di tre dei soggetti fermati sono in corso accertamenti, da parte dell’Ufficio Immigrazione, sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. L’immobile versava in uno stato di degrado assoluto, con sporcizia e spazzatura buttata ovunque. Le condizioni igienico- sanitarie erano pessime.

Liberato l’edificio dagli occupanti abusivi, la proprietà dello stabile, come pianificato, ha provveduto alla demolizione del palazzo e alla messa in sicurezza dell’intera area. Sbandati e senzatetto non potranno più tornarci in quanto lo stabile non esiste più.

