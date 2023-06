Prato, iniziati i lavori alla succursale del liceo Copernico

Prato, 23 giugno 2023 - Sono cominciati i lavori al Liceo scientifico Niccolò Copernico, che riguardano la vecchia succursale della scuola. Succursale che verrà demolita e poi sostituita con una nuova struttura capace di accogliere circa 250 studenti in 10 aule, oltre a docenti e personale Ata. L'intervento ha un costo di 5.650.000 euro ed è stato finanziato dai fondi Pnrr per un valore di 4.477.000 euro. Lo spazio dell’agorà, insieme alla realizzazione di due laboratori didattici, è stato progettato per avvalorare l’idea dell’importanza dell’area comune all’interno dell’edificio scolastico. La piazza, inglobata nell’edificio stesso, permetterà di spostare l’attività didattica e le attività ricreative verso l’esterno.

“Con questo importante intervento Pnrr realizzeremo un nuovo edificio scolastico con tutta una serie di standard e di requisiti ottimali per quello che sarà il suo utilizzo futuro. Un nuovo edificio dotato di una maggiore capienza, ed una maggiore adattabilità e flessibilità nell’utilizzo e nella gestione degli spazi, nella piena consapevolezza che una didattica di qualità deve essere necessariamente accompagnata dalla presenza di edifici moderni e funzionali – ha dichiarato il presidente della Provincia, Simone Calamai - Questo rappresenta un grande impegno che, insieme agli interventi in corso, consentirà da qui ai prossimi anni di migliorare in modo notevole lo scenario di riferimento delle scuole superiori della Provincia di Prato".