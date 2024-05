L’Human Solvency va a Luca Ughetti

Un salone consiliare affollato ha fatto da cornice all’apertura della LV Settimana di Studi Datini, alla quale partecipano una novantina di studiosi internazionali in città fino a giovedì, accolti dal presidente della Fondazione Giammarco Piacenti e dalla direttrice scientifica Angela Orlandi. Alla prolusione, tenuta da Guido Alfani della Bocconi, è seguita la premiazione dello "Human Solvency Prize". Il vincitore, premiato da Philippe Bernardi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione, è Luca Ughetti (foto) di Mantova per ’Retorica e mercatura. La formazione del linguaggio economico nella predicazione francescana’. Due le menzioni ex aequo: Tania Skambraks e Dario Josè Mercado Luna.