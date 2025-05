Lettura e social: tre giovani protagoniste

ParOle - Leggere il mondo che cambia: nuovo appuntamento a cura di Chiara Agostini, Diletta Capocchi (content creator di @chiaredilettanti) e Federico Vergari: tre ospiti domani alle 18.30 nel salone consiliare del Comune. La prima è Ilenia Zodiaco (foto), una content creator siciliana (@conamoreesquallore) che vive a Milano. Dal 2015 si occupa di promozione culturale attraverso un canale YouTube da oltre 100mila follower e una newsletter da più di 15mila iscritti, dedicati al mondo letterario. Dal 2020 cura un gruppo di lettura sui classici, insieme alla libreria Hoepli di Milano, che ogni anno coinvolge migliaia di persone. Lavora nella comunicazione e nel marketing digitale come consulente e social media manager. Ci saranno poi le sorelle Giada e Alice Cancellario, La prima, nata a Salerno nel 1990, è co-fondatrice e ceo di Heloola, community con più di 300.000 persone tra Instagram e TikTok che da poche settimane si è evoluta in casa editrice indipendente (Heloola Books). Laureata in ingegneria gestionale, ha maturato 10 anni di esperienza in società di management consulting prima di dedicarsi al progetto Heloola. Alice Cancellario, classe 1993, è co-fondatrice e direttrice editoriale di Heloola. Ex manager nel settore entertainment, inclusa nella lista Forbes under 30 Italia, ha lavorato per Walt Disney Company, Universal Music e TikTok.