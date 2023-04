"Let it bee": al Pecci incontro sulle api

Perché le api sono così importanti per gli ecosistemi, compresi quelli urbani? Come mai ne esistono specie a rischio di estinzione? Cosa succederebbe se sparissero completamente dal pianeta? In risposta a queste domande, Legambiente martedì dalle 17 alle 19 all’Urban Center del Centro Pecci, organizza "Let it bee", un incontro interattivo nell’ambito del progetto Prato Urban Jungle, per parlare insieme di biodiversità ed equilibri naturali. Giocando sull’assonanza con la celebre canzone dei Beatles (Let it be Let it bee), l’evento vuole mettere al centro la qualità di vita delle api, insetti la cui presenza è segnale di un ecosistema in salute e la cui presenza è di aiuto allo sviluppo dell’ecosistema stesso.

Interverrà Luca Baldini, apicoltore ed esperto in analisi sensoriale del miele, che aiuterà a scoprire perché è necessario proteggere le api anche in città, e a capire, attraverso una serie di assaggi, il ruolo fondamentale che questi insetti ricoprono per la sopravvivenza di tantissimi esseri viventi, uomo compreso. L’ingresso è sul retro, dal lato dell’anfiteatro. La prenotazione è obbligatoria. Consultare il sito http:www.pratourbanjungle.it