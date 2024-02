L’estate verticale. Chiara Sfregola ospite di Pecci Books

Riparte oggi alle 18.30 Pecci Books con tre incontri dedicati ad altrettante scrittrici in vista della Giornata internazionale della donna, con tre novità editoriali appena giunte in libreria. Si parte con Chiara Sfregola e L’estate verticale (Fandango Libri 2023), in dialogo con le "content creators" pratesi Chiara Agostini e Diletta Capocchi. Sud, anni Novanta, un Mezzogiorno imprecisato e opulento di cui Livia e Veronica sono le figlie più brillanti. Amiche da sempre, la differenza di classe non è mai stata un problema fra loro: entrambe provengono da famiglie benestanti, ma Livia è figlia di un muratore che ha fatto fortuna all’estero, Veronica è la figlia del primario, lodata dai professori e corteggiata dai ragazzi. L’estate verticale è quella del 2001, quella degli scontri di Genova, dell’attacco alle Torri Gemelle. Ma per Livia e Veronica è soprattutto l’estate dopo la terza media, in cui Livia inizia a prendere coscienza di sé e del mondo. E la differenza di classe fra lei e Veronica si rivela l’innesco di un cambio di pelle, per entrambe. Chiara Sfregola (1987) vive a Roma. Con Einaudi ha pubblicato Stare al mondo (2022), con Fandango Camera single (2022) e Signorina - Memorie di una ragazza sposata (2020), Premio Afrodite libro dell’anno nel 2021.