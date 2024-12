L’Ensemble Terzo Tempo per Battiato

Domani alle 21.30 nella parrocchia di San Giorgio a Colonica è in programma "Omaggio a Battiato". L’Ensemble Terzo Tempo proporrà una scaletta di brani del grande cantautore attraverso arrangiamenti originali, in una fusione di linguaggi e contaminazioni degni della sperimentazione che Battiato stesso ha sempre ricercato durante la sua straordinaria vita artistica. Dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, l’artista siciliano è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Da un punto di vista musicale, gli anni intercorsi tra il 1971 e il 1977 lo proiettano entro una dimensione sperimentale inedita per l’Italia: "Cominciai a pensare che doveva esserci per forza una musica adatta alla mia personalità e che corrispondesse al percorso non solo spirituale che avevo cominciato ad esplorare", disse. Sul palco domani sera ci saranno Massimo Barsotti (pianoforte), Giovanni Baglioni (sassofoni), Fausto Antonini (trombone), Stefano Pratesi (tromba), Luciano Fiorello (flicorno), Francesco Baglioni (batteria), Vittorio Barsotti (chitarra), Giulio Barsotti (contrabbasso), Pietro Serafini (voce). Il concerto è a ingresso libero, ed è organizzato da Social Arts Factory APS in collaborazione con l’Associazione Terzo Tempo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e con il patrocinio e contributo del Comune.