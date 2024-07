L’enogastronomia va a passeggio. Gusto, storia e anche solidarietà

Domani sarà la grande serata della "Passeggiata enogastronomica medicea 2024", una manifestazione che va avanti da diversi anni, a scopo benefico e per assaggiare tante specialità e far riscoprire i sapori del passato grazie ai ristoratori del territorio. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Poggio a Caiano, con il supporto di Confcommercio e Fipe, si propone quindi di far assaggiare ai partecipanti i sapori antichi e le tradizioni di Poggio a Caiano, mediante un percorso fatto di buon cibo, profumi e aromi che, passo dopo passo, accompagneranno i visitatori durante le degustazioni.

Quattro le soste previste durante la serata. La prima è all’ingresso della villa Medicea, con gli antipasti messi a disposizione dalla pizzeria Spizzettando e i vini. La seconda sarà sul rondò, per un assaggio di primi piatti a cura del ristorante "Il Falcone" che porterà i paccheri al sugo di lampredotto, e della pasticceria Roberta, con il suo risotto agli asparagi e lime.

La terza sosta è prevista alle Scuderie medicee, con i secondi piatti a cura del ristorante "Il Capriolo" (proporrà lo sfilacciato di peposo su crema di patate al rosmarino) e "La Bussola" (con un sedano alla pratese che racchiude tutte le specialità del territorio). La quarta sosta sarà per il dessert, all’inizio di via Verdi, con il gelato artigianale della gelateria Soffici. Il pane per la serata verrà fornito dal panificio Crabu e gli addobbi floreali di "Fiore in Fiore". In tutte le soste ci saranno i vini della tenuta di Capezzana proposti dai sommelier di Ais. Gusto, storia, ma anche solidarietà: il ricavato della manifestazione, anche quest’anno, sarà devoluto a una causa benefica.

Il costo del biglietto per tutti i piatti della passeggiata è 20 euro a persona, per la prevendita è possibile recarsi all’ufficio turistico della Pro loco in via Giuliano da Sangallo o nelle attività che parteciperanno. Informazioni sul sito www.prolocopoggioacaiano.it o telefonando allo 055 8798779. La passeggiata enogastronomica è inserita nei giovedì di "Poggio in vetrina" dove oltre a camminare e mangiare si potranno visitare i negozi aperti sino a mezzanotte.

L’intrattenimento musicale sarà curato da Punk Hazard e ci sarà anche l’animazione per bambini. Alle Scuderie Medicee gara di freccette del torneo dei rioni e ultima sera per visitare la mostra antologica del pittore Carlo Capecchi "Colori, eterna emozione". La chiusura sarà accompagnata dal concerto "The rith duo" con ospite Lidia Coci.

M. Serena Quercioli