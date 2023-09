Le torte di Simona, l’operaia dei dolci

Dalla grande passione per i dolci è nato un lavoro, le torte su ordinazione. Simona Biagini vive con la famiglia a Seano, lavora in una tessitura a Montemurlo e da alcuni anni, nel tempo libero, ha iniziato a "studiare" da pasticcera per aprire una Impresa Alimentare Domestica, ed è fra le prime in provincia di Prato. "Nel periodo del lockdown – racconta Simona Biagini – ero a casa e ho conosciuto questa realtà delle Imprese Alimentari Domestiche così ho iniziato a raccogliere tutti gli elementi e le certificazioni che mi avrebbero permesso di poter produrre torte in casa, in piena regola. Non ho mai fatto corsi di pasticceria o di cucina, sono un’autodidatta". Aprire una IAD richiede di seguire protocolli igienico-sanitari, certificazioni Haccp, il cambio della cucina e un frigorifero all’americana da 384 litri. E così nel novembre dello scorso anno è nata "Torte in circolo", l’impresa alimentare domestica. Simona è una grande ammiratrice del cantante Marco Mengoni e il nome dell’attività nasce proprio dal titolo dell’album "Parole in circolo" del 2015. "Mengoni – sottolinea Simona – con le sue canzoni mi ha aiutato molto in momenti difficili e gli ho dedicato due tipi di biscotti, la prima volta glieli ho portati a Sanremo e poi al concerto a Modena. La mia produzione è articolata fra torte classiche (millefoglie, pan di Spagna, torte con crema chantilly...) e la sperimentazione di torte moderne. Nulla a che fare con i cake designer perché la mia filosofia è che tutta la torta si deve mangiare. Ben vengano i fiori come decorazione ma devono essere di cioccolata. La particolarità del mio lavoro è la lavorazione è tutta manuale: la sfoglia la faccio solo con il mattarello, quindi a mano. Gli ingredienti li acquisto sul momento in base all’ordine e quindi non ho magazzino. Il mio punto di forza è la freschezza".

Le torte di Simona sono leggermente più care di quelle che si comperano in pasticceria per il motivo degli ingredienti acquistati giornalmente: si va dai 30 eurokg per le torte tradizionali a 32 eurokg per le torte moderne. Simona Biagini può produrre torte senza lattosio mentre non ha l’abilitazione per pasticceria senza glutine. Con la consegna della torta, oltre alla fattura, viene allegato l’elenco allergeni che è obbligatorio. Simona non ha mai pensato di lasciare la fabbrica per dedicarsi a tempo pieno alle torte, anche se l’attività le regala tante soddisfazioni morali: "Per i giovani appassionati di cucina e pasticceria la IAD penso sia un punto di partenza". La trovate sulle pagine Facebook e Instagram. M. Serena Quercioli