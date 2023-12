Le storie di ripartenza bella lezione

Mentre tra centrodestra e centrosinistra il post alluvione sta diventando una "partita a tennis" molto politica, le imprese del distretto non stanno certo ad aspettare il match point. Non possono permetterselo. Le storie di ripartenze e di riaperture sono tante in questi giorni. Raccontano ancora una volta lo spirito tutto pratese di chi non ama piangersi addosso. Bene gli aiuti, ma intanto aiutiamoci da soli. La speranza, però, è che la macchina burocratica si metta a correre come stanno facendo gli imprenditori per rimettere in moto le loro aziende: perché poi ci sono i conti da far quadrare e i ristori non sono solo importanti, ma saranno vitali.