Le sfide per rilanciare la città

La sfida più difficile da vincere è far capire che Prato è un caso, non un Comune come gli altri, che ha bisogno di attenzione continua perché necessita di risorse supplementari e riflettori accesi, giorno e notte. Passano i governi con i loro colori ma il rapporto tra Prato e Roma è sempre in salita. Ogni tanto la considerazione dovuta c’è (i 10 milioni del governo Draghi per la transizione e i 15 del governo Meloni alla filiera del tessile) ma non è sufficiente. Mette toppe, non risolve. La crisi morde e rischia di diventare strutturale nel settore moda; il lavoro ha sacche di illegalità evidenti; il connubio malavita italiana e fuorilegge cinesi è diventato un marchio di fabbrica.