Le scelte dei ragazzi tutte su Unica

Fino al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2024/2025. Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Da quest’anno le domande dovranno essere inoltrate ulla nuova piattaforma Unica (unica.istruzione.gov.it), lanciata a ottobre per offrire alle famiglie un unico punto di accesso ai servizi digitali legati al mondo della scuola. All’interno della piattaforma nella sezione unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni con tutte le informazioni per iscriversi in tre semplici passi. A disposizione delle famiglie ci sono anche guide ai percorsi di istruzione, tutorial, statistiche utili (i percorsi di studio scelti, le competenze più richieste dal mondo del lavoro e i settori con maggiore offerta) e un servizio, ’Scuola in Chiaro’, per esplorare la mappa di tutte le scuole.

Le domande di iscrizione online potranno essere inoltrate fino alle 20 del 10 febbraio esclusivamente utilizzando un’identità digitale: Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi) o eIdas (electronic IDentification Authentication and Signature).