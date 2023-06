Le proposte Pd per una riforma dell’immigrazione

"Il lavoro elaborato in occasione degli Stati Generali delle Comunità sarà il fulcro della proposta che parte dalla Toscana e da Prato per l’elaborazione di nuova riforma nazionale dell’immigrazione e della cittadinanza". A spiegarlo è il Pd di Prato che ricorda come le oltre 200 persone che si sono riunite per gli Stati Generali abbiano contribuito ad proposta complessiva che oggi alle 16.30 al circolo di Coiano (via San Martino) sarà condivisa con l’eurodeputato Pietro Bartolo, il responsabile Politiche migratorie e Diritto alla Casa del Pd Nazionale Pierfrancesco Majorino, l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, il segretario Pd Toscana Emiliano Fossi, la ricercatrice Caterina Francesca Guidi, l’avvocata e consulente legale per "A Buon Diritto" Marina De Stradis e con la responsabile Immigrazione Anci Toscana Silvia Bini. Ad aprire i lavori, il sindaco di Prato Matteo Biffoni ed il segretario del Pd Marco Biagioni. "Anticipiamo quello che è necessario a livello nazionale e chiediamo massima attenzione da parte di chi ci rappresenta in Europa e in Parlamento", dichiara Biagioni. Biffoni ricorda che "la riforma del Testo Unico sull’immigrazione è urgente".