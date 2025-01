Le Piastre, concorso per il presepe più bello. A vincere è la Vab

Tante emozioni e partecipazione alla premiazione del concorso per il presepio più bello organizzato dalla Pro Loco Alta Valle del Reno de Le Piastre, in provincia di Pistoia. Concorso che ha visto il trionfo della Vab di Montemurlo. Nella categoria artisti ha vinto Fabio Spazzali. Tra i presepi esposti nelle parrocchie ha prevalso la parrocchia San Romano di Valdibrana. Al secondo posto la parrocchia della Beata Vergine Maria di Pistoia e al terzo la parrocchia San Lorenzo di PracchiaIl primo posto nella categoria riservata ad enti ed associazioni è andato alla Vab di Montemurlo che ha usato una cisterna in disuso, il contenitore che ben identifica il lavoro degli operatori della Vigilanza Antincendi Boschivi. Al secondo posto la Fidapa che ha realizzato un presepio interamente popolato da donne che soffrono lottano o sono state uccise, come Giulia Cecchettin. Al terzo posto i Carabinieri di Cireglio con un’opera è realizzata interamente a mano da un rappresentante della caserma.