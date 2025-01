Le Passeggiate fra storia e natura. Il programma che celebra i 25 anni

Le Passeggiate fra storia e natura compiono 25 anni, con le centinaia di chilometri percorsi a piedi da centinaia e centinaia di pratesi. Tutto nacque dall’idea di Mauro Franceschini, operaio tessile in pensione e infaticabile camminatore: organizzare facili camminate per far conoscere la miniera di belle cose da vedere a Prato e nei suoi dintorni, e condividere il piacere della scoperta. Intorno al progetto si radunarono tante persone, entusiasmo e idee: il circolo I Risorti divenne il quartier generale di un gruppo di appassionati, che trovarono presto l’appoggio della circoscrizione Est e del Comune. Negli anni il programma delle Passeggiate si è arricchito di incontri culturali, presentazioni di libri, escursioni più lunghe e impegnative, anche di notte, pranzi e cene, piccoli viaggi. Lo spirito però è rimasto lo stesso, per questo le Passaggiate non sentono il peso degli anni e quasi ogni weekend offrono alle persone occasioni per stare insieme e conoscere meglio la nostra terra, la nostra storia. Il programma del 25° anniversario è stato presentato sabato scorso al Pecci davanti a un foltissimo pubblico: ecco gli appuntamenti principali da gennaio ad aprile

La prima passeggiata sarà domenica alle 15: verrà riproposta la prima passeggiata organizzata dal gruppo, da La Querce a Pizzidimonte e dintorni. Un bel modo di tornare sui propri passi e ricordare i tanti passi avanti compiuti in questi 25 anni. Domenica 26 gennaio alle 15 un’altra passeggiata facile nei dintorni della Parrocchia del Sacro Cuore, dal titolo Prato ieri e oggi: quando la Chiesa diventa il cuore di una comunità. Domenica 2 febbraio Alla scoperta delle nostre origini: il Gorone dal cavalciotto alla Gualchiera di Coiano, mentre sabato 8 alle 17 ai Risorti sarà presentato il progetto La via dell’eroe. Cammino sulle orme di Giuseppe Garibaldi. Domenica 9 In cammino a Livorno, con pranzo in un ristorante molto particolare (prenotazione obbligatoria: 334 1695051); domenica 16 Difendere la città: la pietra e la fede, passeggiata sulla Prato di inizio XIV secolo, stretta tra la Toscana ghibellina e quella guelfa. Domenica 23 mille ricordi in musica: trasferta a Novellara, provincia di Reggio Emilia, per il concerto dei Nomadi: prenotazioni al circolo tutti i giorni dalle 15 alle 23 escluso il martedi (info 347 1928644).

Tra le iniziative di marzo, domenica 2 A Bello, a malo, a caro, a morbo libera nos Domine, un percorso per raccontare come nel XIV secolo si siano affermati i simboli dell’identità pratese. Sabato 8 al circolo alle 17 ci sarà la presentazione della guida La via medicea e della passeggiata: le torri di Popiglio di Andrea Cuminatto, in vista della passeggiata in programma il 16 marzo. Domenica 9 è in programma la prima passeggiata nei luoghi della Resistenza a Prato, con un focus sugli scioperi del marzo ’44. Da venerdì 14 a domenica 16 la prima gita organizzata: destinazione Brenta, le Ville palladiane e i monti Berici (info 333 7527835).

Domenica 23 la seconda passeggiata nei luoghi della Resistenza dal titolo Quel lancio sbagliato, nel parco di Galceti. Secondo weekend in trasferta dal 4 al 6 aprile, destinazione Città di Castello (info 333 6523760). Domenica 6 passeggiata a Figline per ricordare i 29 martiri; domenica 20 da Montelupo a Empoli attraverso l’Arno (info 349 5978985); venerdì 25 per la Festa della Liberazione: Mille bandiere per la pace che i partecipanti porteranno al monumento in ricordo dei partigiani in Valibona, partendo da diversi punti della Calvana (info 334 1695051). Il 26 passeggiata alla Rocca di Montemurlo, alla scoperta delle sue mura e delle sue leggende; il 27 un altro itinerario dedicato al Gorone. Per maggiori informazioni sul ricco programma c’è la pagina Fb delle Passeggiate.