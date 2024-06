Le nozze di Pippo Inzaghi. C’è anche un po’ di Prato

Al matrimonio più atteso dell’estate calcistica 2024, cioè le nozze fra l’ex bomber della nazionale di calcio Filippo Inzaghi e la wedding planner Angela Robusti (ex volto televisivo di Uomini e Donne), c’era anche una duplice rappresentanza pratese. Si tratta in particolare di Christian Vieri, cresciuto nel Santa Lucia e che poi ha fatto le fortune di Atalanta, Juventus, Atletico Madrid, Inter, Lazio e nazionale, e di Giovanni Nigro, titolare dell’omonima ditta di costruzioni, general contractor con la Fiorentina per la realizzazione del Viola Park.

Entrambi sono apparsi insieme allo sposo, e al fratello Simone allenatore dell’Inter campione d’Italia, nelle molteplici fotografie spuntate in ogni angolo del web: sia durante la cerimonia religiosa, che nella festa in spiaggia in rigoroso total white (in cui è esibito anche il cantautore Marco Masini).

Luogo delle nozze l’isola di Formentera, con cerimonia nella chiesa di San Francesco Xavier e poi festa in un ristorante sulla spiaggia, il Bocasalina e a seguire all’hotel Tahiti.

Vieri e Nigro sono ormai da anni amici della famiglia Inzaghi, sia del neo sposo Pippo che del fratello Simone fresco appunto di scudetto in nerazzurro. Entrambi nelle foto in spiaggia sono apparsi al fianco di una lunga sfilza di ex campioni di calcio, qualcuno con alle spalle vittorie di scudetti, altri addirittura della coppa del mondo.

Fra gli oltre 200 gli invitati troviamo così Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Giuseppe Pancaro, Roberto Baronio, Pasqualino Foggia, Fabio Paratici e tantissimi altri volti dello spettacolo.

A suonare al matrimonio è stato il gruppo musicale Gipsy Kings che fatto ballare gli ospiti sui ritornelli delle loro canzoni più famose. Foto, storie e ringraziamenti sono comparsi anche sui profili social di Nigro e Vieri che hanno voluto così immortalare il matrimonio dell’amico Inzaghi. A pochi mesi dalla soddisfazione per il Viola Park, quindi, un’altra gioia legata al calcio per l’imprenditore pratese.