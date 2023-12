Le note di Zipoli. Messa di Natale in San Francesco

Grazie al Festival Zipoli torna il tradizionale appuntamento con la Messa della Notte di Natale, accompagnata dalle musiche della tradizione eseguite dai complessi della Scuola Verdi, istituzione che da decenni rappresenta un’eccellenza della cultura pratese. L’appuntamento è per la notte di domenica 24 dicembre a parture dalle 23,30 nella chiesa di San Francesco. Quest’anno è in programma la suggestiva Messe de minuit (Messa di Mezzanotte) di Marc-Antoine Charpentier, la cui trama è intessuta di echi delle melodie popolari natalizie. Completano la parte musicale della Messa, ovviamente brani di Domenico Zipoli e tradizionali popolari. Protagonisti della messa speciale saranno l’orchestra d’archi e il coro della Scuola di musica Verdi, i soprani Federica Baldi e Beatrice Cioni, il contralto Cristina Pierattini, il tenore Andrea Bochicchio, i bassi Marco Bucci e Tommaso Barni; il primo violino e maestro di concerto sarà Marco Facchini e Lorenzo Biso suonerà l’organo; direttore il giovane Elia Orlando. L’ingresso sarà naturalmente gratuito.

Ma c’è un altro concerto di Natale da segnalare. Don Romano Faldi va in pensione. E nella Pieve di San Pietro a Iolo questa sera alle 21.30 il Gruppo corale femminile di Santa Maria a Colonica vedrà sul podio il giovane maestro Claudio Bianchi che da quest’anno diventa direttore della singolare compagine tutta al femminile nata tanti anni fa garzie alla passione e competenza musicale autentica di don Romano Faldi, "I’ piovano sgaruffato" come si autodefinì lui stesso in una pubblicazione che confermava la sua sagace identità. Il titolo del concerto è il Canto delle campane. Tra i brani in programma ci sono Astro del ciel, Hebe deine augen auf di Mendelssohn, le Salve Regina di Aichinger e di Kocsar, Blackbird e Here comes the sundei Beatles, And so it goes di Billy Joel, The Parting Glass, canto tradizionale scozzes e Carol of the Bells, canto tradizionale dell’Ucraina. L’ingresso è libero.