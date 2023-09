Le note di Rtc. Perahia, Argerich. Anna Netrebko

I nostri consigli per l’ascolto di grande musica su Rtc. Cominciamo con la proposta di un pianista che nel 1999 fu al Politeama con la nostra Camerata: Murray Perahia che interpreta Schubert (oggi alle 13,11); alle 17,56 "Quadri di una esposizione" di Musorgskij nella versione orchestrata da Ravel diretta da Claudio Abbado e alle 18,40 la Sinfonia n.9 di Beethoven in una registrazione del 1962 con Vickers tenore, diretto da Pierre Monteux. Non manca l’appuntamento con i concerti dell’85° Festival del Maggio fiorentino: alle 20,30 Sostakovich, Dvorak. Domani la rubrica Almanacco ricorda il giorno di nascita, 18 settembre 1971, del soprano russo Anna Netrebko: dalle 9 grandi arie del repertorio romantico dirette da Noseda e da Claudio Abbado. Da non perdere: forse non vi è mai capitato di ascoltare la voce "recitante" di Gregory Peck, Sean Connery e John Gielguld in musiche di Copland, Britten, Ravel ( alle 13,58). Memorabile Maria Callas a Londra nei concerti dal vivo del 1961-62 diretti da Prètre (alle 15,40). Dopo una voce del nostro tempo, ecco, il canto di una "Virtuosissima" compositrice fiorentina del 1600 raccontata da Antonella D’Ovidio (alle 18,40): un suggestivo salto nel tempo. Martedì si torna al tempo nostro con le canzoni napoletane come "Te voglio bbene assaje" (musica di Donizetti….), "Santa Lucia", "Reginella" (alle 13,30 ). Mercoledì alle 10,40 violino, violoncello e pianoforte di Martha Argerich per Haydn, Rachmaninov e Grieg. Giovedì due poemi sinfonici di Dvorak: "L’arcolaio d’oro" diretto da Kubelik (nel 1974) e "La canzone di un eroe" (alle 17,29); a seguire alle 18,40 "La Grande" di Schubert con i Wiener Philharmoniker diretti da Solti nel 1981.

Torna la religiosità contemporanea dell’estone Arvo Part: "Miserere- Festina Lente" (alle 20,30). Venerdi (alle 11,41) Beethoven dell’"Imperatore": pianoforte Arturo Benedetti Michelangeli diretto da Celibidache. Da non perdere il "Requiem in re minore" di Mozart diretto da De Sabata (alle 17,10) con la presenza di memorabili voci italiane: Pia Tassinari, Ebe Stignani, Ferruccio Tagliavini, Italo Tajo, con il Coro e Orchestra dell’Eiar. Sabato serata all’opera: "Evgenij Onegin" di Cajkovskij, diretta da Bychkov, registrazione a Parigi nel 1992.

Goffredo Gori