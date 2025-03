Le note di Rtc. Nel ricordo di Maria Tipo

Ouverture della settimana oggi alle 19.09 su Rtc con grandi direttori di un’epoca storica: Toscanini dal vivo nel 1952 per Brahms- Ouverture tragica, Fritz Reiner del 1956 per Cajkovskij-Ouverture solenne 1812, Karel Ancerl per Dvorak Ouverture drammatica Husitska; alle 22.14 la Sinfonia n. 5 di Schubert- Berliner Philharmoniker, direttore Karajan- registrazione del 1958.

Domani alle 13.43, ancora ouverture, registrazioni del 1964-67: Ansermet dirige Berlioz in Le Corsaire, Il Carnevale romano, Béatrice et Bénédict. Una proposta allettante di musica fine ‘900 del prolifico Francesco Malipiero: Sinfonia dello Zodiaco - 4 movimenti composti nel 1953 sul tema delle stagioni, come quelle di Vivaldi, ma ben lontane dalla suggestione imitativa (alle 15.40).

Il mese scorso se n’è andata la grande pianista Maria Tipo a 94 anni: un omaggio di Rtc dalle 20.30 alle 22.18: Bach, Scarlatti, Clementi, Mozart, Chopin.

Martedì alle 17.10 "I poemi di Skrjabin", tra cui "Prometeo" con Abbado che dirige Martha Argerich al pianoforte con i Berliner Philharmoniker. Mercoledì alle 18.06 musica brasiliana di Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras n. 8. Mercoledì alle 20.30 Stravinskij dirige Stravinskij (1967): L’uccello di fuoco, Suite dal Balletto, versione 1945.

Giovedì alle 12.40 Karajan esegue Dvorák nella Sinfonia n. 8 con i Wiener Philharmoniker e alle 16.40 Bach per pianoforte con Pietro De Maria: Il clavicembalo ben temperato, volume I. Richard Strauss alle 21.30 nel famoso poema sinfonico Così parlò Zarathustra: dirige Seiji Ozawa. Di tutt’altra natura la Rapsodia napoletana, Piedigrotta 1924 di Mario Castelnuovo Tedesco, pianoforte Aldo Ciccolini (alle 22.44).

Venerdì Marco Serino violino e Francesco Cera clavicembalo eseguono Il trillo del diavolo di Tartini alle 15.13, e Riccardo Muti dirige Prokof’ev (Sinfonia n.1 e n.3) alle 16.28. La voce di Pavarotti nello Stabat Mater di Rossini diretto da István Kertész alle 20.30.

Sabato, serata all’opera con I capuleti e i Montecchi alle 20.30: Nicolai Gedda è Romeo e Beverly Sills Giulietta (Londra 1975). La settimana su RTC termina alle 22.52 con il grazioso valzer da Faust di Gounod, registrazione del 1947 da San Francisco.

Goffredo Gori