Le note di Rtc. La Camerata in diretta dal Met

"Sogni e favole io fingo…" . Con questo verso del 1733 di Pietro Metastasio, perfetta metafora del teatro, la Camerata celebra la ricorrenza dei 60 anni del nostro teatro che il 25 ottobre 1964, dopo i restauri, riaprì il sipario con "Il trovatore" di Verdi diretto dal maestro pratese Luciano Bettarini. Oggi alle 21 in diretta dal Teatro Metastasio, Rete Toscana classica trasmette un concerto intitolato a Pietro Metastasio, cui fu intitolato il nostro teatro nel 1830 . Sotto la direzione del pratese Simone Ori, canteranno il soprano Silvia Frigato e il controtenore Filippo Mineccia in arie e duetti tratte da opere su testo di Metastasio: Vivaldi, Pergolesi, Haendel, Hasse, Paisiello e Mozart. Da non perdere. Domani alle 19,40 una antologia di valzer classici e popolari di Strauss jr: London Philharmonic Orchestra, direttore Franz Welser-Möst. Martedì alle 12,40 Karajan dirige i Berliner Phinarmoniker ( registrazione del 1975) nella "Sinfonia n.9" di Bruckner. Dalle 20,30 alle 23,11 : Schubert de "Viaggio d’inverno" (pianoforte Richter, tenore Scheier), cui segue la "Sinfonia – Patetica" di Cajkovskij con i Berliner Philharmoniker, diretti da Wilhelm Furtwängler (Cairo, aprile 1951). Mercoledì, registrazioni storiche del 1955: Emil Gilels-pianoforte per Rachmaninov e Sostakovic (alle 18,40) . L’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese diretta da Carlo Maria Giulini per la Sinfonia n. 8 "Incompiuta" di Franz Schubert (alle 19,52). Giovedì: il 21 novembre 1937 ebbe luogo a Leningrado la prima esecuzione della Quinta Sinfonia di Shostakovich, un ritratto "segretamente" parodistico della musica del regime sovietico (alle 9,11). Dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica, nel giorno della vigilia (alle 21,19): Musica di Purcell ("Ode per il giorno di Santa Cecilia") e di Scarlatti ( "Il martirio di Santa Cecilia" -Oratorio). Venerdi alle 19,10, Muti dirige Prokof’ev ("Romeo e Giulietta"/Suite) e Musorgskij ("Quadri di una esposizione"). Sabato alle 20,30, serata all’opera con l’affresco storico della rivoluzione francese secondo Umberto Giordano : "Andrea Chenier" (1896) con Domingo e Renata Scotto, direttore James Levine (registrazione: Londra 1978).

Goffredo Gori