Le note di Rtc. Idee d’ascolto partendo da Bach

La musica di Rtc del mese di dicembre e i nostri consigli. Non può mancare Bach in questa prima domenica già nel clima delle festività: un Bach per la voce di Elisabeth Schwarzkopf soprano diretta da Karajan (oggi alle 15.40). Segue Liszt con il pianoforte di Arrau diretto da Colin Davis: Sonetti del Petrarca, Ballate e "I giochi d’acqua a Villa d’Este" (alle 16.06). Domani la musica celeste di donne cantanti, organiste e compositrici del ‘600: è la volta di Lucrezia Orsina Vizzana (alle 18,40). La "Sinfonia n.4 - Italiana" di Mendelssohn e la "Sinfonia n. 6" di Mahler con la Cleveland Orchestra diretta da George Szell (alle 20,30). Liturgia corale di Palestrina (alle 22,34). Martedì 5 dicembre festeggia 61 anni il tenore e direttore d’orchestra Josè Cura, argentino d’origine piemontese: alle 9,45 arie di Verdi e verismo (voce scura baritonale qui nel Prologo da Pagliacci di Leoncavallo). Muti dirige i Wiener Philharmoniker nella "Sinfonia n 6" di Schubert (alle 14,59) e in una rara registrazione del 1958 (alle 17,32) René Leibowitz dirige la "Sinfonia Fantastica" di Berlioz. Il Brasile di Villa-Lobos: "Suite popolare brasiliana" per chitarra (alle 22,36). Mercoledì alle 13,11 Dimitri Mitropoulos per la "Sinfonia n.2" di Beethoven e il "Concerto per violino e orchestra" di Brahms (Zino Francescatti violino). Un’ora con Aaron Copland (alle 18,40) e le influenze jazz di "Billy the Kid", "Quiet City", "Our town".

Giovedì 7 dicembre del 1863 nasceva a Livorno Pietro Mascagni: un ricordo con una rassegna di registrazioni storiche anni ’40 con grandi voci come Caruso e Gigli dirette dallo stesso Mascagni (alle 9,15). Di tutt’altro genere alle 11,08, la musica alla corte di Lorenzo il Magnifico. Venerdì 8 alle 13,22 "Quadri di una esposizione" di Musorgskij, orchestrazione di Stokowski, direttore Serebrier. Sviatoslav Richter e Riccardo Muti per il "Concerto per pianoforte e orchestra n. 27" di Mozart: Orchestra del Maggio Musicale (alle 19,11). Sabato 9, Serata all’opera per i cento anni di Maria Callas in "Lucia di Lammermoor" di Donizetti: esecuzione storica registrata dal vivo a Berlino 29 settembre 1955 con le voci di Di Stefano, Panerai e il coro della Scala, direttore Karajan.

Goffredo Gori